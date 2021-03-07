Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 7 марта: более 15 тысяч человек прошли вакцинацию

В Смоленской области снижается заболеваемость COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 67 положительных тестов на COVID-19. 6 человек погибли, 121 - выздоровели, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе 26 720 смолян заразились коронавирусом, 25 343 выздоровели. Число летальных исходов за последний год достигло 650.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба по борьбе с COVID-19, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 5022 человека, из них 4203 - в режиме самоизоляции, 819 - в стационаре.

Из того же источника стало известно, что 15 591 жителей региона полностью прошли вакцинацию, а 26 864 - привились первым компонентом вакцины «Спутник V».

Тем временем некоторые смоляне продолжают нарушать масочный режим и получают за это штрафы и предупреждения.