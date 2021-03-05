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32 тысячи рублей получили 17 смолян за нарушение масочного режима

Жители региона отказались надеть средство защиты
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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32 тысячи рублей получили 17 смолян за нарушение масочного режима.

32 тысячи рублей получили 17 смолян за нарушение масочного режима.

Фото: Александр КОЦ

Суд назначил наказание 17 смолянам за нарушение масочного режима, который действует на территории региона. 13 человек получили предупреждения, два – по штрафу в размере одной тысяче рублей, еще два – по 15 тысяч.

Все дела об административном правонарушении рассмотрел накануне, 4 марта, Промышленный районный суд.

Ранее в Смоленской области приставы заставили отца-алиментщика платить детям. После обязательных работ на обувной фабрике мужчина трудоустроился и стал официально перечисляться средства на содержание и их воспитание.