Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 марта: "плюс" 3 погибших

В Смоленской области за последние сутки 3 человека погибли от коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 64 новых случая заражения коронавирусом. 34 человека выздоровели и выписались, еще 3 погибли, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 27 372 случая заражения и 26 126 случая выздоровления. Количество летальных исходов достигло цифры 687.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки на территории региона коронавирус обнаружен в 13 населенных пунктах, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с COVID-19. Больше всего положительных тестов зафиксировано в областном центре (+21). Еще +10 случаев заражения обнаружили в городе Сафоново, +8 в Ярцево, +7 в Дорогобуже. На все остальные территории пришлось по 3 и меньше новых случаев.

В общей сложности в региона под медицинским наблюдением находятся 4542 человека, из которых 3770 - в режиме самоизоляции, 772 - в стационаре.

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