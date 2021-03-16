В Смоленске мужчина получил штраф в 7500 рублей за нарушение масочного режима. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске мужчина получил повторный штраф за нарушение режима повышенной готовности. Инцидент произошел в Промышленном районе города.

– Мужчине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 500 рублей, прокомментировали в пресс-службе районного суда.

В тоже время, 15 марта, судьи рассмотрели еще 17 дел – 16 смолян получили предупреждения, один – штраф в размере 1000 рублей.

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