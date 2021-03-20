Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 20 марта: 8 погибших за последние сутки

За последние сутки в регионе зафиксировано 8 летальных исходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки выявлено 62 случая заражения коронавирусом. Число летальных исходов достигло цифры 8. Выздороветь и успешно выписаться смогли 64 смолян, сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе 27 558 человек заразились коронавирусом и 26 293 выздоровели. Летальных исходов за минувший год зафиксировано 709.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ситуация с вакцинацией от COVID-19 в России находится под контролем, тревожных сигналов нет. Об этом сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом ссылаясь на слова представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович.

Также было сказано, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами. Тем не менее, количества привитых пока недостаточно для того, чтобы полноценно сдерживать распространение вируса.

Сутки ранее под медицинским наблюдением в регионе находились 4017 человек, из них 3307 - в режиме самоизоляции, 710 - в стационаре.

Ранее мы писали о том, что на 10 территориях Смоленщины обнаружен коронавирус.