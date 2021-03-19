На 10 территориях Смоленщины обнаружен коронавирус 18 марта. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 10 территориях Смоленщины обнаружен коронавирус 18 марта. Больше всего заражений в столице региона - +34, на втором – Сафоново - +9 и Гагарин - +7.

В Велиже, Демидове, Духовщине, Новодугино, Красном, Хиславичах и Смоленском районе зафиксированы по одному-двум заболевшим.

На 10 территориях Смоленщины обнаружен коронавирус 18 марта. Фото: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 4251 человек, из них 3531 - в режиме самоизоляции, 720 - в стационаре.

Ранее губернатор продлил больничные пенсионерам.