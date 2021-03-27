Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 27 марта: «плюс» 2 погибших за сутки

747 человек погибли от коронавируса в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. 31 человек выздоровело сутки, 2 - умерло, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии в регионе 27 980 человек получили положительный тест на COVID-19, 26 680 - выздоровели. Число погибших среди смолян достигло 747 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3165 человек, из них 2544 - в режиме самоизоляции, 621 - в стационаре, сообщает региональный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что Губернатор Смоленской области внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности».