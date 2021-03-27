Губернатор Смоленской области внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности»

Алексей Островский внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Фото: Алексей БУЛАТОВ

B Смоленской области внесены изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе сообщается, что смолянам разрешен допуск в образовательные организации для участия в мероприятиях, связанных с приёмом детей в первый класс. На входе в учреждения будут проводиться термометрия, внутри - проветривание и дезинфекция помещений. Кроме того, все находящиеся в образовательных учреждениях взрослые обязаны быть в масках.

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