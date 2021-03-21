Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 марта: смертность остается на высоком уровне

За последние сутки в регионе зафиксирован 61 новый случай заражения коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в регионе обнаружен 61 новый случай заражения COVID-19. Летальных исходов зафиксировано 7. Число тех, кто выздоровел и успешно выписался, - достигло цифры 38, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе 27 619 человек заразились, 26 331 - выздоровели. Летальных исходов за год зафиксировано 716.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3883 человека, из них 3167 - в режиме самоизоляции, 716 - в стационаре.

На момент 20 марта коронавирус был обнаружен на 9 территориях Смоленщины. 31 новый случай заражения зафиксирован в областном центре. На остальные территории региона пришлось по 8 случаев и меньше.

Ранее мы публиковали последние новости по коронавирусу в регионе на 20 марта.