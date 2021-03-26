Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 марта: болеют, но меньше. Фото: из архива "КП".

61 новый заболевший зарегистрирован в регионе за последние сутки, 76 справились с болезнью, 5 погибли. По данным регионального Оперативного Штаба, число заболевших постепенно идет на снижение. В настоящее время под присмотром врачей находятся 3294 человека, из них 2653 - в режиме самоизоляции, 641 - в стационаре. С 52 494 бывших пациентов медицинское наблюдение снято.

За все время наблюдений за заболеваемостью в регионе проведено 365 091 лабораторных исследований на COVID-19.

В то же время специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали о заболеваемости другими вирусами населения в целом. Отмечается, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ совокупного населения ниже порогового уровня во всех возрастных группах. Среди заболевших встречаются вирусы не гриппозной этиологии.

Фото: Стопкоронавирус РФ.

Ранее «КП» сообщала, что на 25 марта на 11 территориях Смоленской области обнаружили коронавирус.

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