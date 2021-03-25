В Смоленской области Волонтерский центр отмечает день рождения. Фото: smolensk.er.ru.

Центр помощи одним из первых в регионе начал борьбу с пандемией. Были сформированы мобильные бригады из депутатов-единороссов, добровольцев Волонтерской Роты «Боевого братства», «Волонтеров Победы», молодогвардейцев и неравнодушных к чужой беде смолян.

За год добровольцы выполнили 3137 заявок. Доставка льготных лекарств, средств индивидуальной защиты, продуктов, оплата счетов ЖКХ, помощь в бытовых вопросах одиноким пенсионерам – стали приоритетными направлениями работы Волонтерского центра.

Руководство Смоленского регионального отделения «Единой России» благодарит волонтеров, которые вот уже год бескорыстно помогают жителям Смоленской области.

«Дорогие наши волонтеры, примите поздравления! Вы – герои этого года! В том числе благодаря вашей оперативной, слаженной работе удалось снизить риски распространения коронавируса. Несмотря на то, что многие из вас учатся, работают, имеют семьи и детей, вы находили время на выполнение просьб смолян, не оставались в стороне от чужой беды! И в выходные, и в праздничные дни вы находились на своем боевом посту, вкладывали свои силы и ресурсы, понимали, что в том числе и от вас зависит исход. Спасибо вам за неравнодушие, самоотдачу и стойкость», - обратился к добровольцам руководитель Волонтерского центра в Смоленской области Андрей Моргунов.

К добровольчеству подключились и депутаты-единороссы всех уровней. Секретарь регионального отделения партии Игорь Ляхов организовал системную работу по помощи врачам. За личные средства депутатов и сторонников партии закупали защитные костюмы, маски, перчатки, антисептики. Значительная сумма была направлена на обеспечение автотранспортом врачей. Их доставляли от дома до работы и обратно. С декабря единороссы организовали горячее питание для медиков ковидного госпиталя на Кирова. В праздничные дни по всему региону поздравляли врачей, которые вынуждены были провести выходные дни в «красных зонах».

Волонтеры признаются, что сил и энергии хватит, чтобы работать дальше, пока пандемия не отступит окончательно.