Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 марта: смертность в регионе значительно снизилась

Смертность от коронавируса в регионе за последние сутки значительно снизилась. Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние сутки в Смоленской области от коронавируса умер 1 человек. 37 пациентов выздоровели и выписались, 59 человек заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 748 летальных исходов, 26 717 случаев выздоровления, 28 039 - заражения, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба по борьбе с COVID-19, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3099 человек, из которых 2485 - в режиме самоизоляции, 614 - в стационаре.

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