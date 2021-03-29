Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 марта: «плюс» 52 заболевших

52 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области за минувшие сутки, 44 человека выздоровели, двое погибли. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

52 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области за минувшие сутки, 44 человека выздоровели, двое погибли. Оперативный штаб обновил данные по распространению и заболеваемости COVID-19 в регионе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В общей сложности инфекция была обнаружены у 28091 человека, 750 погибли.

Тем временем, заболеваемость в регионе продолжает идти на спад. Ранее губернатор ввел очередные послабления, внеся поправки в Указ о режиме повышенной готовности.

Между тем, «КП» опубликовал ТОП-10 санаториев, где можно пройти реабилитацию после коронавируса.

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