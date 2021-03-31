Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 31 марта: прогноз на третью волну пандемии

5 человек погибли от последствий коронавируса в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 человек погибли от последствий коронавируса в Смоленской области. Также на 31 марта выявлен 31 новый случай заболевания. Столичный Оперативный штаб опубликовал новые данные распространения коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее, 30 марта, новые случаи коронавируса выявлены на 11 территориях. Больше всего положительных тестов в Смоленске – +21, на втором месте Гагарин – +9, третье место разделили Смоленский район и Починок – там зарегистрировано по четыре случая заболевания.

Ранее «КП» рассказывала о сценарии пандемии. Согласно прогнозам, третья волна коронавируса пойдет от домашних питомцев.