В Смоленской области новые случаи коронавируса выявлены на 11 территориях 30 марта. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Новые случаи коронавируса выявлены на 11 территориях 30 марта. Больше всего положительных тестов в Смоленске – +21, на втором месте Гагарин – +9, третье место разделили Смоленский район и Починок – там зарегистрировано по четыре случая заболевания.

Фото: Смоленщина против COVID-19.

По состоянию на 30 марта на территории Смоленской области зарегистрировано 28136 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11460 – в областном центре.

Ранее стало известно, когда в Смоленске завершится отопительный сезон. Прекращение подачи тепла произойдет также, как и годом ранее – власти будут ориентироваться на среднесуточную температуру. Тепло покинет квартиры смолян, когда среднесуточная температура составит 8 градусов по Цельсию.