Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 апреля: более 27 тысяч смолян перебороли коронавирус

63 человека выздоровели в Смоленской области за последние сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 32 новых случая заражения коронавирусом. 63 человека выздоровели и выписались. Число умерших за сутки достигло цифры 5, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Смоленской области зафиксировано 28 262 положительных теста на коронавирус. 27 020 человек перебороли вирус, 774 - умерли. В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2916 человек, из них 2353 - в режиме самоизоляции, 563 - в стационаре, сообщили в региональном Оперштабе.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее мы писали о том, что антиковидные ограничения ослабили в Смоленской области.

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