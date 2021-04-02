Орденом Пирогова наградили инфекциониста поликлиники в Смоленске

Фото: поликлиника4.рф.

Инфекционист поликлиники №4 в Смоленске Михайлик Светлана Сергеевна удостоилась высокой государственной награды. Врачу вручили орден Пирогова за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. Об этом рассказали в региональном Департаменте здравоохранения.

Напомним, что орденом Пирогова награждаются граждане Российской Федерации за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, военных действий и в других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни, за заслуги в области практической медицинской деятельности и высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний.

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