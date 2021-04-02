Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 апреля: в регионе ослабили антиковидные ограничения

"КП" собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 2 апреля.

Ко 2 апреля в Смоленской области выявлено 28 230 случаев заражения, из них 31 - за последние сутки. Число выздоровевших с начала пандемии смолян достиг 26 957 ("плюс" 61 за минувший день). Летальных исходов всего зафиксировано 769, 4 - за последние сутки, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Сутки ранее коронавирус обнаружили на 9 территориях Смоленской области. 7 новых случаев заражения пришлось на областной центр, по "плюс" 5 на Сафоново и Гагарин, еще 4 случая обнаружили в Монастырщине. На остальные территории пришлось по 3 и меньше новых случаев.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2916 человек, из них 2345 - в режиме самоизоляции, 571 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Также вчера, 1 апреля, стало известно, что антиковидные отграничения ослабили в Смоленской области. В частности, теперь можно будет проводить спортивные мероприятия с присутствием зрителей (при условии наполненности зала лишь на половину и соблюдении требований Роспотребнадзора). Об остальных изменениях "КП" писала подробный материал по ссылке.