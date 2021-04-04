Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 апреля: смертность в регионе снова снижается

Смертность от коронавируса в Смоленске и области снижается. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За последние сутки в Смоленской области 2 человека погибли от коронавируса. Еще 31 человек присоединился к числу зараженных. 43 смолян выздоровели и выписались, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе 28 293 человека заразились коронавирусом, 27 063 - выздоровели, 776 человек погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 3013 человек, из которых 2457 - в режиме самоизоляции, 556 - в стационаре.

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