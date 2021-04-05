Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 5 апреля: еще две смерти зарегистрированы от COVID-19

Еще две смерти зарегистрированы от COVID-19 в Смоленсокй области. Фото: pixabay.com.

За последние сутки в Смоленской области 2 человека погибли от COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Как сообщает региональный оперативный штаб, выздоровели 4 человека.

В регионе выявили 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в регионе 28 323 человека заразились коронавирусом, 27 067 - выздоровели, 778 человек погибли.

Напомним, 4 апреля 43 смолян выздоровели от COVID-19 и выписались.