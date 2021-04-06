Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 6 апреля: 6 новый смертей от COVID-19

В регионе выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Фото: pixabay.com.
За последние сутки в Смоленской области 6 человек погибли от COVID-19.
Фото: Стопкоронавирус.рф
Как сообщает региональный оперативный штаб, выздоровели 2 человека.
В регионе выявили 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Всего с начала пандемии в регионе 28 354 человека заразились коронавирусом, 27 069 - выздоровели, 784 человек погибли.
Напомним, 5 апреля еще две смерти зарегистрированы от COVID-19 в Смоленской области.