Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 апреля: 35 новых случаев заражения

За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 28 смолян. Фото:pixabay.com.

За последние сутки в Смоленской области 8 человека погибли от COVID-19.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Как сообщает региональный оперативный штаб, выздоровели 28 человек.

В регионе выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в регионе 28 458 человека заразились коронавирусом, 27 129 - выздоровели, 798 человек погибли.

Напомним, 8 апреля еще 14 человек выздоровели от COVID-19 в Смоленской области.