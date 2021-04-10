Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 апреля: 3 новых смерти в регионе

36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в регионе. Фото: pixabay.com.

Как сообщает региональный оперативный штаб, выздоровел 31 человек.

В регионе выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в Смоленской области 3 человека погибли от COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе 28 494 человека заразились коронавирусом, 27 160 - выздоровели, 801 человек погиб.

Напомним, 9 апреля еще 35 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Смоленской области.