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Коронавирус Covid-1912 апреля 2021 11:35

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 апреля: в учреждениях здравоохранения возобновляется диспансеризация

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 12 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, трое человек погибли.

35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, трое человек погибли.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, трое человек погибли. В то же время, по данным регионального Оперативного штаба, 21 человек справился с болезнью.

Общее число заражений в регионе за все время наблюдений превысило отметку в 28,5 тысяч человек.

Ранее «КП» писал, что сутки ранее ковид был обнаружен на 9 территориях.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в учреждениях здравоохранения области смягчаются ограничительные меры. Все больше поликлиник начали проводить диспансеризацию.

Кроме того, в местном депздаве отмечают, что в регионе продолжается вакцинация населения.

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