Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 апреля: в учреждениях здравоохранения возобновляется диспансеризация

35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, трое человек погибли.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, трое человек погибли. В то же время, по данным регионального Оперативного штаба, 21 человек справился с болезнью.
Общее число заражений в регионе за все время наблюдений превысило отметку в 28,5 тысяч человек.
Ранее «КП» писал, что сутки ранее ковид был обнаружен на 9 территориях.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Между тем, в учреждениях здравоохранения области смягчаются ограничительные меры. Все больше поликлиник начали проводить диспансеризацию.
Кроме того, в местном депздаве отмечают, что в регионе продолжается вакцинация населения.
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