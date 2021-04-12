Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 апреля: в учреждениях здравоохранения возобновляется диспансеризация

35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, трое человек погибли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, трое человек погибли. В то же время, по данным регионального Оперативного штаба, 21 человек справился с болезнью.

Общее число заражений в регионе за все время наблюдений превысило отметку в 28,5 тысяч человек.

Ранее «КП» писал, что сутки ранее ковид был обнаружен на 9 территориях.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Между тем, в учреждениях здравоохранения области смягчаются ограничительные меры. Все больше поликлиник начали проводить диспансеризацию.

Кроме того, в местном депздаве отмечают, что в регионе продолжается вакцинация населения.

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