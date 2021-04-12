Игорь Ляхов взял на контроль проблемы смолян. Фото: Андрей Смирнов.

На встрече председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов рассмотрел обращения и наказы избирателей. Они были различны: от содействия в направлении местной жительницы на медицинское обследование, до принятия мер по улучшению жилищных условий многодетной семьи, в которой мать-одиночка воспитывает трех детей.

О памяти и насущных проблемах

На приеме не было проходных легких вопросов. В каждом - судьбы конкретных людей или проблема, требующая особого внимания и решения. Например, директор историко-краеведческого музея обратил внимание на тему увековечивания памяти павших воинов. Он попросил помочь в организации захоронения останков, обнаруженных поисковиками в ходе одной из Вахт Памяти.

Игорь Ляхов, заверил, что обязательно вместе с руководителем областного поискового движения, сенатором от региона Ниной Куликовских поможет это сделать, тем более, что совсем скоро стартует новый поисковый сезон, в котором под его руководством будет участвовать поисковый отряд «Славяне».

Жители деревни Савино, где зарегистрировано более 170 человек, поделились планами оборудовать детскую площадку. По словам инициаторов обращения, в деревне постоянно проживают восемь детей, а летом их количество увеличивается многократно. Чтобы ребятам было веселее, взрослые своими силами взялись создать для этого необходимые условия, однако им нужна помощь в приобретении игровых элементов. Даже традиционные горка и качели помогут разнообразить досуг.

- Детская площадка у нас огорожена, засыпана песком, но нет никаких сооружений для игр, а люди хотят, чтобы детей можно было чем-то занять, - рассказала местная жительница Надежда.

Идея нашла поддержку у председателя областной Думы, который предложил продумать дизайн-проект и в соответствии с ним оборудовать игровую площадку.

В Духовщинской средней школе надеются на помощь, чтобы заменить старую кухонную плиту в школьной столовой, которая часто ломается. Председатель областной Думы поддержал обращение, дав необходимые указания своим помощникам. Предложено рассмотреть вариант с приобретением для пищеблока новой электрической плиты. А местной музыкальной школе по итогам приема будут выделены средства на приобретение телевизора для учебного кабинета художественно-эстетического отделения.

О богатом культурном наследии

Духовщина - родина многих интересных знаменитых людей, внесших значительный вклад в развитие родного края, рассказала местная жительница Нина Иванова. Их биографии, ратные и трудовые дела заслуживают попасть на страницы книги. По словам Нины Сергеевны, осталось сделать последний шаг, чтобы в печатном издании разместить большой материал об известных земляках, для чего требуются средства.

Такая книга, по мнению Игоря Ляхова, должна быть в библиотеках: «Идея очень хорошая, она мне нравится. Правильно, что создан коллектив, который обсуждает этот вопрос, знает историю своего района и героев будущей книги».

О богатом культурном наследии говорилось в трех обращениях.

- Люди пришли с вопросами, связанными с изданием творчества местных поэтов, книги о знаменитых земляках. А мы знаем, что Духовщинская земля многих дала для истории не только Смоленской области, но и российской. Поэтому людей, неравнодушных к истории и культуре родного края, мы будем обязательно поддерживать, - заявил Игорь Ляхов.

По просьбе протоирея Олега Козловского взят в работу вопрос о помощи в ремонте пола в храме Святого Духа. Настоятель отметил, что нужно позаботиться о благополучии прихожан. Игорь Ляхов сразу наметил пути решения задачи и дал необходимые указания. Сделать реконструкцию пола предполагается с помощью местных волонтеров, представителей бизнеса и строителей, при этом Игорь Ляхов выделит плитку. Объем предстоящих работ Игорь Васильевич оценил на месте, посетив церковь после приема.

Игорь Ляхов взял на контроль проблемы смолян. Фото: Андрей Смирнов.

Он также побывал на улице Максима Горького у домов 10 и 12, жители которых пожаловались на состояние подъездных путей. Особенно здесь трудно во время распутицы. По их словам, к домам никогда не было нормальной дороги.

- Как и везде, в Духовщине есть проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Возле домов даже нет элементарной детской площадки. Мы видим, что нужно решать вопрос по отсыпке подъездного пути к домам. И, что еще немаловажно, надо помочь жителям сделать заявку для вступления в программу «Городская среда», которая действует в нашем регионе уже пятый год, - подчеркнул председатель областной Думы.

По его указанию намечен фронт работ, в которые включено несколько мероприятий. Так, будет сделана детская площадка и проведено обследование старых деревьев с целью их возможного кронирования или спила.

О медицинском обеспечении

Многих беспокоит ситуация, когда пациенты Духовщинской районной больницы вынуждены на собственные средства приобретать отдельные лекарства и различный расходный материал.

- Я обязательно переговорю об этой ситуации с профильным замом Хомайко Полиной Викторовной и поставлю в известность Губернатора региона Алексея Владимировича Островского, чтобы разобраться детально: почему здесь нет средств на лечение людей, тогда как в Озернинской больнице в этом же районе есть необходимые материалы, – отметил председатель областной Думы.

За время приема было рассмотрено 17 обращений и по каждому из них приняты конкретные решения об оказании помощи. Комментируя итог рабочей поездки, Игорь Ляхов подчеркнул: «Эти приемы дают нам глубокое понимание о том, что происходит в регионе. Они напрямую связывают с людьми, которым нужна помощь».