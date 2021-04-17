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Здоровье17 апреля 2021 1:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 17 апреля: 4 погибших за последние сутки

"КП" собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 17 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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За последние сутки в регионе зафиксировано 50 новых случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в регионе зафиксировано 50 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области выявлено 50 новых случаев заражения. 51 человек выздоровели и выписались, еще 4 человека погибли. Об этом сегодня стало известно из сообщения столичного Оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Всего с прошлого года в регионе выявлено 28 782 положительных теста на COVID-19. Из этого числа 27 420 человек успешно справились с болезнью. 819 человек погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Сутки ранее в регионе 2591 человек находились под медицинским наблюдением. Из них 1997 - на самоизоляции, 594 - в стационаре, рассказали в региональном Оперштабе.

Ранее "КП" публиковала последние новости по коронавирусу в регионе на 16 апреля.

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