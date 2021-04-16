Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 16 апреля: 45 новых зараженных в регионе

46 смолян выздоровели за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области от коронавируса погибло 4 человека. 45 положительных теста на вирус зафиксировали в лабораториях. 46 человек успешно выписались, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

28 732 человека в регионе заразились коронавирусом с начала пандемии, 27 369 - перебороли COVID-19, 815 - погибли.

Напомним, 15 апреля 3 новых смерти от инфекции зарегистрировали на Смоленщине.

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