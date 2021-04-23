Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 апреля: семь погибших за сутки

7 человек погибли от коронавирусной инфекции за последние сутки, «плюс» 53 новых заболевших. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 человек погибли от коронавирусной инфекции за последние сутки, «плюс» 53 новых заболевших. В то же время с болезнью справились 32 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе превысило отметку в 29 тысяч и составило 29 096. Вылечились 27 661 человек, 843 погибли.

За последние сутки, инфекция была обнаружена на 13 территориях. Всего под присмотром врачей сегодня находятся 2579 человек, из них 1977 в режиме самоизоляции, 602 – в больницах, у 56 466 человек медицинское наблюдение снято.

Читай также:

Библиотекарей и медиков наградят в Смоленске. Депутаты горсовета обсудили вручение смолянам Почетных грамот города Смоленска (подробнее).