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Здоровье23 апреля 2021 11:14

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 апреля: семь погибших за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 23 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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7 человек погибли от коронавирусной инфекции за последние сутки, «плюс» 53 новых заболевших.

7 человек погибли от коронавирусной инфекции за последние сутки, «плюс» 53 новых заболевших.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 человек погибли от коронавирусной инфекции за последние сутки, «плюс» 53 новых заболевших. В то же время с болезнью справились 32 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе превысило отметку в 29 тысяч и составило 29 096. Вылечились 27 661 человек, 843 погибли.

За последние сутки, инфекция была обнаружена на 13 территориях. Всего под присмотром врачей сегодня находятся 2579 человек, из них 1977 в режиме самоизоляции, 602 – в больницах, у 56 466 человек медицинское наблюдение снято.

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