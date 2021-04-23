Библиотекарей и медиков наградят в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по социальной сфере. Кроме награждения библиотекарей и медиков за активную общественную деятельность и в связи со 100-летием со дня образования местной организации Всероссийского общества слепых городскую награду планируется вручить пяти членам организации. Они получат ордена Трудового Красного Знамени.

Ранее «КП» писала, что 43 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей купили в Смоленске. Несмотря на нехватку квартир для этой категории смолян, ситуация в городе по сравнению с прошлыми годами улучшается, говорят в горсовете.