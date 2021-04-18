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Здоровье18 апреля 2021 1:00

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 апреля: еще 54 "положительных"

"КП" собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 18 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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"КП" рассказала последние новости по коронавирусу в регионе на 18 апреля.

"КП" рассказала последние новости по коронавирусу в регионе на 18 апреля.

Фото: Мария ЛЕНЦ

За минувшие сутки в регионе зафиксировано 54 новых случаев заражения. 53 человека выздоровело за сутки, 3 - погибло. Об этом рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом. Также стало известно, что с начала пандемии в Смоленской области уже 28 836 человек заразились коронавирусом. Из них выздоровели 27 473, погибли - 822.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Также из сообщения регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом стало известно, что сутки ранее 2543 человек в регионе находились под медицинским наблюдением. Из них 1951 - на самоизоляции, 592 - в стационаре.

Ранее "КП" публиковала актуальную на 17 апреля информацию по коронавирусу в Смоленской области.

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