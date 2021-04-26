Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье26 апреля 2021 11:21

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 26 апреля: новые заболевшие, вакцинация и продление отопительного сезона

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 26 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Оперштаб сообщил новые данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе. Фото: Оберемченко Николай​.

Оперштаб сообщил новые данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе. Фото: Оберемченко Николай​.

Еще новых заболевших выявили в Смоленской области, погибли, человек смогли справиться с болезнью. Столичный Оперативный штаб сообщил новые данные по распространению инфекции.

Между тем, за год «ковид» перенесли более 29 тысяч жителей региона.

Фото:​ Стопкоронавирус.рф

Ранее «КП» писала, что 40183 жителей полностью получили прививку от COVID-19 в Смоленской области. Население может записаться на вакцинацию тремя способами. В воскресенье, 25 апреля, коронавирусная инфекция была обнаружена на 10 территориях региона. Больше всего заболевших в Смоленске и Смоленском районе.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2541 человек, из них 1992 - в режиме самоизоляции, 549 - в стационаре.

Из-за угрозы распространения инфекции в регионе решили продлить отопительный сезон до 4 мая.

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Смоленске 2021: последние новости