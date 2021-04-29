Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 29 апреля: более 500 человек находятся в больницах

Оперштаб представил новые данные по распространению COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

50 новых заболевших зафиксировано в Смоленской области за последние сутки, 6 человек погибли. В то же время 34 жителя справились с болезнью, передает региональный Оперативный штаб.

Оперштаб представил новые данные по распространению COVID-19. Фото: Стопкоронавирус.рф.

По данным на 28 апреля 2021 года, в общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2661 человек, из них 2094 - в режиме самоизоляции, 567 - в стационаре. За последние сутки COVID-19 был обнаружен на 9 территориях. Больше всего заболевших по-прежнему в столице региона.

Ранее «КП» писал, что смолян решили отправить на майские каникулы, чтобы сдержать распространение инфекции.