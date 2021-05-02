Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 мая: изменения в "коронавирусный указ" и новые случаи смерти

Губернатор Смоленской области внес изменения в "коронавирусный указ". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области обнаружено 50 новых случаев заражения коронавирусом. 24 человека выздоровело за сутки, 3 - умерло, рассказали в столичном Оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе 29 549 человек получили положительный тест на COVID-19. 27 995 из них выздоровели и успешно выписались. 897 человек умерло.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 1 мая в регионе 2426 человек находились под медицинским наблюдением. Из них 1881 - в режиме самоизоляции, 545 - в стационаре.

Также стало известно о новых изменениях в "коронавирусный указ" в Смоленской области. Горожанам старше 65 все еще рекомендуют оставаться на самоизоляции и по возможности работать дистанционно. Эти же рекомендации касаются и граждан, перенесших инфаркт или инсульт, имеющих хронические заболевания, а также беременных женщин.

Помимо этого, глава региона Алексей Островский снял ограничения на работу аттракционов.

Ранее "КП" публиковала информацию о смертности от коронавируса в Смоленской области.