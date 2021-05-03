Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 мая: более 900 погибших

Число погибших от коронавируса в Смоленской области превысило цифру 900. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в регионе выявлено 50 новых случаев заражения. Выздоровевших за тот же период не так много - всего 18 человек успешно перебороли коронавирус и выписались. 5 человек погибли, рассказали в столичном Оперштабе.

Всего с начала пандемии в Смоленской области 29 599 человек получили положительный тест на COVID-19, из этого числа 28 013 выздоровели, 902 погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В региональном Оперштабе рассказали, что сутки ранее в регионе под медицинским наблюдением находились 2418 человек, из них 1877 - в режиме самоизоляции, 541 - в стационаре.

Читай также: Губернатор внес изменения в "антикоронавирусный указ" в регионе.