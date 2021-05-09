Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 9 мая: количество выздоровевших уменьшается

За последние сутки в Смоленской области 40 человек заразились коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Смоленской области 40 человек заразились коронавирусом. Выздороветь за сутки смогли лишь 18 жителей региона. 1 человек погиб, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе 29 859 человек заразились коронавирусом, 28 153 выздоровели, 918 - погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По информации регионального Оперштаба, на 8 мая в регионе 2310 человек находились под медицинским наблюдением. Из них 1734 - в режиме самоизоляции, 576 - в стационаре. Также стало известно, что на 8 мая в регион поступило 83 007 комплектов вакцины от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки было вакцинировано 1780 человек, из них 1167 - завершили вакцинацию.

Всего на сегодняшний день полностью вакцинировались 51 920 жителей Смоленской области.

Ранее "КП" публиковала последние новости по коронавирусу в регионе на 8 мая.