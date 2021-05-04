Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 4 мая: более 28 тысяч человек победили коронавирус

Смоляне продолжают вакцинироваться от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в регионе 51 человек заразился коронавирусом. 21 человек выздоровел за тот же период, 6 человек умерло, рассказали в столичном Оперштабе.

Всего с начала пандемии в Смоленской области 29 650 человек получили положительные тесты на коронавирус, 28 034 выздоровели, 908 - погибли.

Фото: Стопкоронавирус.Рф.

По состоянию на 3 мая на территории региона под медицинским наблюдением находятся 2423 человека, из них 1877 - в режиме самоизоляции, 546 - в стационаре, уточнили в региональном Оперштабе.

Также стало известно, что в регион уже поступило 77 907 комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки было вакцинировано 612 человек, из них 523 гражданина полностью завершили вакцинацию.

Всего в области первым компонентом вакцины привиты 65 726 смолян, 45 274 жителя Смоленской области завершили процесс вакцинации от COVID-19.

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