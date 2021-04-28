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Здоровье28 апреля 2021 11:42

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 апреля: «плюс» 8 новых погибших за сутки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 28 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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8 человек погибли от коронавирусной инфекции, еще 50 заболели.

8 человек погибли от коронавирусной инфекции, еще 50 заболели.

Фото: Андрей АБРАМОВ

8 человек погибли от коронавирусной инфекции, еще 50 заболели. Региональный Оперативный штаб обновил данные по распространению COVID-19 в регионе. В то же время 38 жителей справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

За все время наблюдений выявлено 29 351 случай заболевания, 877 человек погибли, 27 850 справились с болезнью.

Ранее «КП» сообщала о ходе вакцинации в регионе. В Смоленской области первый этап вакцинации от COVID-19 завершат к сентябрю. Коллективный иммунитет помешает появлению новых штаммов опасного вируса.

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