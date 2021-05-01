Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 1 мая: массовая вакцинация, новые случаи заражения и смерти

В Смоленской области 44 167 человек полностью вакцинировались от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области выявлено 49 новых случаев заражения. 51 человек выздоровел за сутки, 4 умерло, рассказали в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в регионе 29 499 человек заразились, 27 971 - выздоровели, 894 погибли.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 1 мая на территорию региона поступило 69 822 комплекта вакцины от коронавируса (из них 3120 – «КовиВак»). За прошедшие сутки в регионе было вакцинировано 2174 человека, из них 1473 - полностью завершили вакцинацию, рассказали в региональном Оперштабе.

В общей сложности в Смоленской области первым компонентом вакцины привиты 65 537 смолян, а 44 167 жителей региона завершили процесс вакцинации. Записаться на вакцинацию смоляне могут при помощи портала «Госуслуги», по телефону регистратуры выбранного медучреждения или при личном посещении.

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