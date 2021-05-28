Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 28 мая: 65 новых заболевших за сутки

В регионе продолжают наращивать темпы вакцинации.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
65 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявлено в Смоленской области за последние сутки, сообщает Оперативный штаб. Также 6 человек погибли.
С болезнью справились 59 жителей региона.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
Ранее новые случаи коронавируса в Смоленской области выявили на 16 территориях. География распространения COVID-19 снова выросла.
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