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Здоровье28 мая 2021 4:03

Новые случаи коронавируса в Смоленской области выявили на 16 территориях

География распространения COVID-19 выросла
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Наибольшее число заболевших приходится на Смоленск, Смоленский район и Сафоново.

Наибольшее число заболевших приходится на Смоленск, Смоленский район и Сафоново.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наибольшее число заболевших приходится на Смоленск, Смоленский район и Сафоново. Карту распространения можно посмотреть ниже.

По оценкам медиков, для стабилизации ситуации необходимо привить около 60 процентов населения. В настоящее время защиту от COVID-19 получили около 15 процентов жителей региона.

Ранее в Смоленской области обсудили ход детской оздоровительной кампании. Летом на Смоленщине заработают 222 лагеря дневного пребывания, девять стационарных и два лагеря палаточного типа.

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