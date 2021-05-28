Новые случаи коронавируса в Смоленской области выявили на 16 территориях

Наибольшее число заболевших приходится на Смоленск, Смоленский район и Сафоново.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Наибольшее число заболевших приходится на Смоленск, Смоленский район и Сафоново. Карту распространения можно посмотреть ниже.
По оценкам медиков, для стабилизации ситуации необходимо привить около 60 процентов населения. В настоящее время защиту от COVID-19 получили около 15 процентов жителей региона.
Ранее в Смоленской области обсудили ход детской оздоровительной кампании. Летом на Смоленщине заработают 222 лагеря дневного пребывания, девять стационарных и два лагеря палаточного типа.