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Здоровье3 июня 2021 11:25

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 июня: в регионе открыли новые пункты вакцинации

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 3 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще 66 человек получили положительный диагноз, сдав тесты на коронавирус.

Еще 66 человек получили положительный диагноз, сдав тесты на коронавирус.

Фото: Алиса ТИТКО

Еще 66 человек получили положительный диагноз, сдав тесты на коронавирус, сообщает столичный Оперштаб. Два человека скончались, не перенеся инфекцию. В то же время 67 справились с болезнью.

Еще 66 человек получили положительный диагноз, сдав тесты на коронавирус. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще 66 человек получили положительный диагноз, сдав тесты на коронавирус. Фото: Стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки коронавирус выявили на 11 территориях Смоленской области. Больше всего заражённых пришлось на областной центр (+23 новых случая). На втором месте город Рославль (+10), далее по списку - Сафоново и Смоленский район (по +7) и Тёмкино (+5).

Для снижения распространения вируса в регионе увеличили количество пунктов для вакцинации населения - сделать прививку от ковида можно в 37 местах.

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