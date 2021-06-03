Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 3 июня: в регионе открыли новые пункты вакцинации

Еще 66 человек получили положительный диагноз, сдав тесты на коронавирус. Фото: Алиса ТИТКО

Еще 66 человек получили положительный диагноз, сдав тесты на коронавирус, сообщает столичный Оперштаб. Два человека скончались, не перенеся инфекцию. В то же время 67 справились с болезнью.

Еще 66 человек получили положительный диагноз, сдав тесты на коронавирус. Фото: Стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки коронавирус выявили на 11 территориях Смоленской области. Больше всего заражённых пришлось на областной центр (+23 новых случая). На втором месте город Рославль (+10), далее по списку - Сафоново и Смоленский район (по +7) и Тёмкино (+5).

Для снижения распространения вируса в регионе увеличили количество пунктов для вакцинации населения - сделать прививку от ковида можно в 37 местах.