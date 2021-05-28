«Справедливая Россия – за правду» запустила в Смоленской области кадровый проект «Человек важнее системы»»

Иванов Андрей Валерьевич - Председатель Смоленского Совета Регионального Отделения партии «Справедливая Россия – за правду». Фото: предоставлено героем публикации.

Запуск состоялся 27 мая в областном Дворце культуры профсоюзов. На мероприятие пришли около ста членов партии, а также другие интересующиеся жизнью Смоленска и региона граждане.

- Кандидатом может стать каждый, - сказал в видеообращении председатель партии Сергей Миронов. Причем, необязательно быть членом партии. Достаточно, чтобы человек был заинтересован в работе над улучшением качества жизни людей. Чтобы разделял партийные идеалы: за правду, за справедливость!

Пришло время нам самим решать, каким будет наше будущее. Станут ли наши дети просто винтиками равнодушной системы, как большинство из нас сейчас, или мы возьмем на себя ответственность и изменим ситуацию. Изменим так, чтобы именно человек и его право на достойную и счастливую жизнь стали основными смыслами политики.

Регистрируйтесь на сайте, показывайте свои желания, умения и возможности и становитесь кандидатами в депутаты от партии «Справедливая Россия». Партия соберет команду из лучших и окажет всю необходимую поддержку на ближайших выборах.

Для участия нужно всего лишь:

- зарегистрироваться на сайте cvs-67.ru,

- написать свою биографию и прикрепить фото,

- отправить анкету на модерацию.

Есть и второй вариант участия: вы можете заявить о существующей проблеме, не становясь кандидатом. Это привлечет внимание к требующей улучшения ситуации. А решение проблемы войдет в программу партии и будет включено в план работы.

Как заявить о волнующем вас положении дел? Просто нажмите на кнопку «Изменить систему» на сайте cvs-67.ru и опишите ситуацию. Желательно, прикрепить фото или видео.