Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 июня: за сутки погибли двое

В Смоленской области за сутки 831 человек вакцинировался.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За последние сутки в Смоленской области 66 человек заразились коронавирусом. 67 пациентов перебороли коронавирус и выписались. 2 человека погибли.
Всего в регионе 31 209 человек заболели коронавирусом, 29 408 человек - выздоровели, 1027 погибли, рассказали в столичном Опетштабе по борьбе с коронавирусом.
Фото: Стопкоронавирус.рф.
По состоянию на 1 июня на территорию Смоленской области поступило 102 117 комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с вирусом. За минувшие сутки в регионе был вакцинирован 831 человек, из них 182 гражданина полностью завершили вакцинацию. Подробнее читайте в материале "КП".