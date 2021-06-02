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Здоровье2 июня 2021 11:27

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 2 июня: за сутки погибли двое

"КП" собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 2 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области за сутки 831 человек вакцинировался.

В Смоленской области за сутки 831 человек вакцинировался.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние сутки в Смоленской области 66 человек заразились коронавирусом. 67 пациентов перебороли коронавирус и выписались. 2 человека погибли.

Всего в регионе 31 209 человек заболели коронавирусом, 29 408 человек - выздоровели, 1027 погибли, рассказали в столичном Опетштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

По состоянию на 1 июня на территорию Смоленской области поступило 102 117 комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с вирусом. За минувшие сутки в регионе был вакцинирован 831 человек, из них 182 гражданина полностью завершили вакцинацию. Подробнее читайте в материале "КП".

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