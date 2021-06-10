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Здоровье10 июня 2021 11:45

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 июня: от COVID-19 за сутки вакцинировались более двух тысяч смолян

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 10 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Более 75 тысяч жителей Смоленской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Более 75 тысяч жителей Смоленской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Столичные Оперштаб обновил данные по распространению инфекции – за последние сутки COVID-19 диагностировали 95 жителям региона, 5 погибли, а 82 человека выздоровели.

Более 75 тысяч жителей Смоленской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Более 75 тысяч жителей Смоленской области завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.. Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время за сутки в Смоленской области 2026 человек сделали прививку от COVID-19. Полностью завершили вакцинацию 74 076 жителей региона.

Напомним, на диагностику инфекции работает 14 лабораторий. За последние сутки ковид был обнаружен на 9 территориях региона. Лидирует по-прежнему Смоленск.

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