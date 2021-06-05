Юные баскетболисты Смоленщины встретились в финале. Фото: Андрей Смирнов.

В этом году марафон «Планета баскетбола — оранжевый атом» проходит в четвертый раз. Спортивный проект запустили реготделение «Единой России», Федерация баскетбола Смоленской области, Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» и Смоленская АЭС.

Фото: Андрей Смирнов.

«Для нас не важно, в каком формате будут проходить соревнования. Главное, чтобы ребята из всех районов Смоленщины приобщались к активному образу жизни, занимались спортом. «Единая Россия» поддерживает это направление – мы помогаем командам с транспортом, подготавливаем площадки для соревнований. Я всегда призываю своих коллег из других партий включаться в эту работу, ведь она точно даст результаты. Дети – наше будущее, и мы хотим, чтобы они были здоровыми», - подчеркнул секретарь реготделения «Единой России» Игорь Ляхов. Во время торжественного открытия суперфинала он пожелал ребятам спортивных успехов.

Перед игрой каждой команде вручили подарки. Организаторы подготовили для юных баскетболистов спортивную форму и профессиональные мячи для игры в формате 3х3. Такие будут использовать звезды баскетбола на Олимпиаде в Токио.

«Это не просто точечное мероприятие, это целый системный цикл работы. Соревнования, новый спортивный инвентарь и оборудование для команд, учебно- методическая работа, которую мы проводим с тренерами и учителями физической культуры. Наш проект направлен на вовлечение в физическую культуру как можно большего числа людей. Он заинтересовал Российскую федерацию баскетбола, а значит мы сможем развивать это направление на территории не только области, но и всей страны», - поделился президент Федерации баскетбола Смоленской области, председатель общественного совета партпроекта «Детский спорт» Сергей Фомин.

Стук мячей, свист судей и спортивный азарт. В финале встретились юноши и девушки из Велижского, Вяземского, Демидовского, Духовщинского, Кардымовского, Монастырщинского, Починковского, Рославльского, Руднянского, Сафоновского, Смоленского, Сычевского, Шумячского и Ярцевского районов, а также из Смоленска и Десногорска.

Фото: Андрей Смирнов.

«К баскетболу у меня возникла любовь с первого броска мяча в кольцо. Меня привлекает его скорость, важность командной игры для достижения результата», - поделилась спортсменка.

Отметим, осенью «Планета баскетбола – оранжевый атом» вновь стартует на территории Смоленщины. Юным спортсменам предстоит показать мастерство в игре 4х4.