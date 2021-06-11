В Смоленске состоялась XXX Конференция регионального отделения «Единой России». Фото: Андрей Смирнов.

Секретарь Смоленского регионального отделения партии Игорь Ляхов отчитался об итогах работы за 2020-2021 годы.

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Важное направление работы «Единой России» в Смоленской области - реализация партийных проектов. Ведется работа по14 федеральным и 6 региональным программам.

Детский спорт

В Смоленске состоялась XXX Конференция регионального отделения «Единой России». Фото: Андрей Смирнов.

Смоленское региональное отделение «Единой России» ведет большую работу по приобщению детей и подростков к занятиям спортом.

В 2020 году в области отремонтированы 5 школьных спортивных залов, построено три спортивных площадки, выделены средства на развитие спортивных секций и инвентарь для занятий.

В 2021 году отремонтируют спортзалы в Рудне, Ярцеве, поселке Верхнеднепровский. Финансирование на школьные спортивные клубы выделят для Ельни, Сафонова, Холм-Жирковского. В школах Рославля и Демидова появятся открытые плоскостные спортивные сооружения.

В Смоленской области при поддержке федерального центра будут построены сразу два крупных физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, в Красном Бору и Гагарине. В состав ФОКОТов войдут площадки для воркаута, баскетбола, волейбола, футбола.

Партия тесно сотрудничает с Федерацией баскетбола Смоленской области. В рамках проекта проводятся не только межрайонные, но и межрегиональные соревнования. Совсем недавно Федерация баскетбола получила грант, который направлен на поддержку совместного с «Единой Россией» проекта «Баскетбольный марафон 3x3».

В начале июня провели марафон «Планета баскетбола — оранжевый атом», в нем участвовали команды из 16 районов Смоленской области. А уже осенью баскетбольный марафон вновь стартует на территории Смоленщины. Юным спортсменам предстоит показать мастерство в игре 4х4.

Проводятся соревнования по восточным единоборствам: каратэ, дзюдо, тхэквондо. К 9 мая мы запустили межрайонные спортивные первенства по тхэквондо «Кубок Победы» среди школьников. Также ко Дню Победы состоялось первенство юношей и девушек от 14 до 16 лет по дзюдо. Традиционный турнир собрал больше ста молодых дзюдоистов не только из Смоленской области, но и других субъектов страны.

12 июня, в День России, состоялся спортивный Чемпионат по лазертагу - это новое направление, которое партия также будет поддерживать и развивать.

«Историческая память» («Связь поколений», «Защитникам Отечества посвящается..», «Доброхоты», «Гнездовские курганы»)

Благодаря проекту «Защитникам Отечества посвящается..», который инициировал Франц Клинцевич, за четыре года плодотворной работы удалось установить более 20 памятников, в частности, Воину-освободителю и героям 1812 года в разных районах Смоленщины. Один из памятников был передан в Крым, Алушту.

В ближайших планах планируется установка бюста генерала-лейтенанта, командующего 16-й армией, защищавшей Смоленск, Михаила Федоровича Лукина, первого русского летчика Михаила Никифоровича Ефимова, одной из немногих женщин, служивших в разведке морской пехоты во время Великой Отечественной войны, Екатерины Илларионовны Дёминой (Михайловой).

В рамках «Связи поколений» совместно с поисковым движением региона проводятся Вахты Памяти. В работе первой межрегиональной Вахты в этом году приняли участие порядка 50 отрядов, а это 450 человек из 19 регионов России.

В рамках проекта «Доброхоты» благоустраиваются и реставрируются памятники и воинские захоронения.

Недавно Губернатор поддержал инициативу «Единой России» не расширять мусорный полигон под Вязьмой в урочище Пастиха, где находится памятный мемориал, созданный местными активистами. Памятник, сожженным во время Великой Отечественной войны местным жителям, единороссы благоустроят за личные средства к 22 июня – Дню памяти и скорби.

Музей-заповедник «Гнездово» выиграл Президентский грант. Благодаря дополнительному финансированию продолжится воссоздание древнерусского поселения X века – это совместный с «Единой Россией» проект. Партия помогает финансированием и строительными материалами.

«Единая Россия» третий год проводит Всероссийскую патриотическую акцию «Диктант Победы». В этом году в ней приняли участие больше полутора тысяч смолян. Один из конкурсантов вошел в число 20 победителей по России.

Городская среда, Школа грамотного потребителя, Чистый город

В 2020 году в Смоленске благоустроили 16 дворовых территорий и 4 общественных пространства в рамках «Городской среды». Участниками программы также являлись 30 муниципальных образований, где благоустроили 44 дворовых и 39 общественных территорий.

В этом году в Смоленской области благоустроят 76 дворовых территорий, 35 общественных пространств.

Общественная комиссия партийного проекта совместно с жителями и представителями профильных ведомств регулярно выезжает на проблемные объекты, организует круглые столы на базе исполкома Партии.

После ковидных ограничений возобновил работу полезный проект «Школа грамотного потребителя». Его координатор привлекает к семинарам специалистов из разных сфер жилищно-коммунального хозяйства - вместе они обучают смолян, дают консультации по вопросам ЖКХ.

В рамках проекта «Чистый город» продолжаются субботники с участием не только партийцев, но и общественных организаций, неравнодушных смолян.

Безопасные дороги

В рамках «Безопасных дорог» продолжаются выезды сотрудников ГИБДД в районы Смоленской области, где смолянам помогают снять с учета или зарегистрировать транспорт, заменить водительские права. Проходят семинары, конкурсы и олимпиады по правилам дорожного движения для школьников и дошколят.

Крепкая семья, Новая школа

Уже на протяжении нескольких лет активисты проекта «Забота» («Крепкая семья») приезжают в гости к семьям, которым необходима поддержка. Команда волонтеров привозит продукты питания, детские вещи, игрушки, помогает по хозяйству.

Традиционно, в преддверии Дня знаний члены и сторонники Партии помогали многодетным и малообеспеченным семьям подготовить детей к началу учебного года. В рамках акции «Собери ребенка в школу» закупали канцелярские товары, учебники.

Во время пандемии, когда школы ушли на дистанционный формат обучения, в рамках проекта «Новая школа» единороссы передали в многодетные семьи Смоленска более 30 ноутбуков и планшетов. Они были закуплены на средства членов и сторонников Партии. Проводили мониторинг того, как реализуется новый закон о бесплатном горячем питании для учащихся 1-4 классов.

Культура малой Родины

Один из основных помощников сельских Домов культуры - проект «Единой России» «Культура малой Родины». С 2017 года в Смоленской области в нем приняли участие более 200 учреждений культуры.

Партийный проект направлен на ремонт и обновление материально-технической базы сельских клубов и ДК в городах с населением менее 50 тысяч человек.

Кроме того, проект «Единой России» третий год помогает ставить спектакли и улучшать техническое оснащение Смоленского областного театра кукол имени Д.Н. Светильникова. В театре обновлена световая и звуковая аппаратуры, приобретен фургон для перевозки декораций и автобус для артистов.

Сейчас театр с гастролями посещает районы Смоленской области. Всего артисты объедут 17 муниципалитетов. Современные спектакли увидят взрослые и дети из сельских поселений области.

Автопоезд «Здоровье Смоленщины»

После годового перерыва свою работу возобновил медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины». Востребованный у жителей сельской местности проект был запущен по инициативе депутата Госдумы Сергея Неверова, финансируется его Фондом «СозИдаНие» при поддержке «Единой России».

Более 60 врачей областных медучреждений задействованы в работе медицинского комплекса, в том числе, очень необходимые на селе узкие специалисты: кардиолог, онколог, эндокринолог, невролог, гинеколог, лор, окулист, оптометрист.

Передвижной комплекс оснащен современным оборудованием для УЗИ, флюорографии. С 2016 года автопоезд проехал более 30 тысяч километров, а специалисты осмотрели более 25 тысяч пациентов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ

Одно из основных направлений деятельности Партии – приемы граждан. В Смоленской области работают 34 местных общественных приемных «Единой России» в 27 районах Смоленской области.

С начала текущего года по сегодняшний день в региональную общественную приемную Председателя Партии в Смоленской области поступило 248 обращений. Из них положительно решено 87 обращения, по 77 была оказана консультативная помощь, остальные находятся на рассмотрении.

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР

Он создан на базе региональной общественной приемной Партии 26 марта 2020 года. Волонтерский центр тесно сотрудничает с активистами «Молодой Гвардии Единой России» и Волонтерской Ротой Боевого Братства. В числе добровольцев – депутаты всех уровней, неравнодушные смоляне, причем не только молодежь.

За время существования Волонтерского центра на телефоны «горячей линии» поступило более трех тысяч звонков. Заявки по доставке льготных лекарств и продуктов выполнялись в полном объеме в течение суток с момента обращения.

Прошлой весной были переданы два легковых автомобиля в Клиническую больницу на Фрунзе и ЦРБ Смоленского района в рамках акции «Единой России» «Спасибо врачам».

Депутаты передавали в ковидные госпитали, поликлиники приобретенные за собственные средства концентраторы кислорода, бесконтактные термометры, приборы для измерения кислорода в крови, глюкометры, тонометры, бактерицидные рециркуляторы воздуха, средства индивидуальной защиты.

В течение трех месяцев обеспечивали питанием медперсонал ковидного госпиталя на Кирова (91 человек), который был развернут на базе Клинического родильного дома.

Врачам «красных зон» передано более 1 300 продуктовых наборов.

Для медицинских работников Клинической больницы №1, которые ухаживали за коронавирусными пациентами, был предоставлен транспорт. Такси доставляло врачей на смену и после нее за счет регионального отделения Партии. Ежедневно и сами депутаты предоставляли личные авто для перевозки врачей, работали автоволонтерами.

Партийцы и добровольцы были донорами крови для людей, переболевших коронавирусом в тяжелых формах.

Волонтеры Центра помогали в поликлиниках Смоленска и области в регистратурах на приеме звонков, термометрии.

Добровольцы оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны. К Новому году всем фронтовикам региона вручили подарки, а также передали 176 мобильных телефонов с безлимитным тарифом в рамках акция «Единой России» и «Волонтеров Победы» «Телефон фронтовикам».

В новогодние праздники единороссы провели акцию «Ёлка желаний». Силами депутатского корпуса различного уровня было вручено около 250 подарков для детей из многодетных семей и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации.

На базе Центра помощи оказывали юридические консультации смолянам, попавшим в сложное положение, потерявшим работу из-за пандемии, консультировали по другим вопросам.

Игорь Ляхов поблагодарил за поддержку депутатов Государственной Думы, которые активно принимают участие в жизни партии в регионе. А также призвал депутатов всех уровней, секретарей местных отделений отчитаться перед избирателями о проделанной работе, тем самым продолжить отчетный форум, запущенный Председателем партии Дмитрием Медведевым 9 июня.