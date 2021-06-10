Идём в ясли

Фото: администрация Смоленской области.

Ведь часто бывает, что мамы после декретного отпуска стремятся побыстрее выйти на работу, а с бабушками сына или дочку не всегда есть возможность оставить.

Несколько лет назад в Смоленске было большой проблемой получить место в муниципальном детском саду для ребёнка младше 3 лет - число желающих было гораздо больше, нежели ясельных групп. Да и по достижении ребёнком 3-летнего возраста порой необходимо было определённое время ждать, когда же подойдёт очередь на зачисление в детский сад. Отрадно, что проблема постепенно решается - в областном центре открываются дополнительные группы и строятся новые детские сады, в том числе и в новых микрорайонах, где живёт немало семей с детьми, которые как раз нуждаются в дошкольных учреждениях.

Одно из них распахнуло свои двери для юных смолян и их родителей в начале апреля в микрорайоне Парковом города Смоленска. Детский сад «Гнёздышко» располагается в двухэтажном уютном здании в Киевском переулке. Учреждение рассчитано на 150 мест, сейчас его посещают уже 70 ребят. К 1 сентября садик заработает на полную мощность, откроются все 8 групп, четыре из которых будут ясельными (для детей от 1,5 до 3 лет) и четыре - дошкольными (для детей от 3 до 7 лет).

«Здесь созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей - групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, кабинеты педагогов различного профиля, на территории оборудованы спортивная и игровые площадки, предусмотренные для каждой группы», - рассказал об условиях пребывания воспитанников в новом дошкольном учреждении губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях.

Также он поделился и фотографией садика, которую в свою очередь ему через соцсети прислала смолянка Ирина, чья 5-летняя дочь посещает это дошкольное учреждение. По словам главы региона, женщина очень рада, что в Ленинском районе открылся новый современный детский сад.

«Руководит детским садом замечательный педагог Светлана Александровна Власенкова. Такую высокую оценку её профессиональным качествам дают родители, а главное, дети», - отметил глава региона.

Уже в этом году в областном центре появится ещё больше детских садов, причём в разных районах. Всего, по словам губернатора, в Смоленске будет создано 400 новых мест для дошколят, из них более половины - для детей в возрасте до 3 лет. Это станет возможным за счёт открытия всех групп детского сада в микрорайоне Парковом и перевода в муниципальную собственность детского сада на улице Центральной. Также ожидается открытие ещё одного детсада - в микрорайоне Королёвка.

«Наша ключевая задача на этот год - сократить почти на 8% очерёдность в ясельных группах для малышей, а также сохранить 100-процентной доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет - очерёдность для этой возрастной категории отсутствует во всех муниципальных образованиях», - поделился планами глава региона.