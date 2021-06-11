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Здоровье11 июня 2021 11:29

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 июня: смолян призывают сделать прививки

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 11 июня
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Еще у 90 человек выявлен коронавирус в Смоленской области за последние сутки. 6 погибли, 91 выздоровел.

Еще у 90 человек выявлен коронавирус в Смоленской области за последние сутки. 6 погибли, 91 выздоровел.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще у 90 человек выявлен коронавирус в Смоленской области за последние сутки. 6 погибли, 91 выздоровел. Оперштаб представил новые данные по заболеваемости в регионе.

Сутки ранее новые случаи заражения коронавирусом выявили на 15 территориях. Рейтинг заболеваемости возглавили Сафоновский и Гагаринский районы.

Еще у 90 человек выявлен коронавирус в Смоленской области за последние сутки. 6 погибли, 91 выздоровел. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Еще у 90 человек выявлен коронавирус в Смоленской области за последние сутки. 6 погибли, 91 выздоровел. Фото: Стопкоронавирус.рф.

В то же время в регионе продолжается вакцинация населения от инфекции – в регионе работают 37 пунктов. Накануне главный врач консультативно - диагностической поликлиники №1 Елена Пчелова поделилась своей историей болезни коронавирусной инфекцией и призвала смолян сделать прививку.

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