Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 21 июня: вакцинация населения, «ковидные» надбавки врачам

В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Фото: Мария ЛЕНЦ

103 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за последние сутки, 2 человека погибли, 28 выздоровели. Столичный Оперативный штаб обновил данные по распространению инфекции в регионе.

В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Всего заболевших (за все время наблюдений) - 32 933, выздовели - 30 682, погибли - 1 082 человек.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области почти 101 тысяча человек привиты первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. Полностью завершили вакцинацию 84 643. Всего в регион поступило 114 289 доз вакцины. Сделать прививку можно в 37 стационарных пунктах вакцинации и 6 мобильных.

Ранее Путин поздравил медработников с праздником и предложил ввести новую систему оплаты их труда. Затронул президент и тему «ковидных» надбавок.