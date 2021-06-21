Более 100 жителей Смоленской области сделали прививку от COVID-19

Почти 101 тысяча жителей Смоленской области сделали прививку от COVID-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Смоленской области почти 101 тысяча человек привиты первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции. Полностью завершили вакцинацию 84 643.

Всего в регион поступило 114 289 доз вакцины.

Напомним, в регионе развернуто 37 стационарных пунктов вакцинации, расположенных в столице региона и во всех районах Смоленской области, и 6 мобильных прививочных пункта. Все пункты обеспечены надлежащим оборудованием для особых условий хранения вакцины.

Вакцинация на территории области организована с сентября 2020 года. Для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 455 908 человек, что составляет 60% взрослого населения.

Ранее "КП" писала, что в регионе за последние сутки сократилась смертность населения, но заболеваемость растет.